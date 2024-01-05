Filenin sultanı Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'ten NBA'de fırtınalar estiren Alperen Şengün için paylaşım geldi.Abone ol
VakıfBank'ta kariyerini sürdüren milli voleybolcu Zehra Güneş'ten NBA'da Türkiye'yi temsil eden Alperen Şengün'e destek geldi.
NBA All Star 2024'ün fan oylamalarının ilk sonuçları belli oldu. Alperen Şengün, Batı Konferansı Frontcourt oylamasında 7'nci sırada yer aldı. Alperen Şengün, 335 bin 115 oy alarak dikkat çekti.
Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün takım arkadaşının 'Alperen All-Star' dediği videoyu paylaşan Zehra Güneş, 'Gurur' notuyla takipçileriyle paylaştı. Zehra öte yandan oy verilecek linki paylaşımına ekledi