BIST 7.548
DOLAR 29,84
EURO 32,62
ALTIN 1.959,86
HABER /  SPOR

Filenin sultanı Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı

Filenin sultanı Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'ten NBA'de fırtınalar estiren Alperen Şengün için paylaşım geldi.

Abone ol

VakıfBank'ta kariyerini sürdüren milli voleybolcu Zehra Güneş'ten NBA'da Türkiye'yi temsil eden Alperen Şengün'e destek geldi.

NBA All Star 2024'ün fan oylamalarının ilk sonuçları belli oldu. Alperen Şengün, Batı Konferansı Frontcourt oylamasında 7'nci sırada yer aldı. Alperen Şengün, 335 bin 115 oy alarak dikkat çekti.

Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün takım arkadaşının 'Alperen All-Star' dediği videoyu paylaşan Zehra Güneş, 'Gurur' notuyla takipçileriyle paylaştı. Zehra öte yandan oy verilecek linki paylaşımına ekledi

ÖNCEKİ HABERLER
Anne ve çocukları aynı sanat atölyede bir araya geldi
Anne ve çocukları aynı sanat atölyede bir araya geldi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Yaralı atmacaya jandarma ekipleri sahip çıktı
Yaralı atmacaya jandarma ekipleri sahip çıktı
Köpekleriyle şadırvanı mesken tuttu, cami cemaati abdest alamaz oldu
Köpekleriyle şadırvanı mesken tuttu, cami cemaati abdest alamaz oldu
İstanbul'da salı günü kutup soğuklarıyla beraber kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da salı günü kutup soğuklarıyla beraber kar yağışı bekleniyor
Togg T10X 2024 siparişleri için tarih verildi! Donanımı gelişti
Togg T10X 2024 siparişleri için tarih verildi! Donanımı gelişti
Fatih Altaylı 'eline sağlık' soruşturması için savcılıkta! Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı kondu
Fatih Altaylı 'eline sağlık' soruşturması için savcılıkta! Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı kondu
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah Gazze paylaşımlarıyla öne çıktı
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah Gazze paylaşımlarıyla öne çıktı
Osmaniye'de geceden başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu
Osmaniye'de geceden başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu akşam İstanbul'a gelecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu akşam İstanbul'a gelecek
Yalova'da 2 bisikleti çalan hırsız ertesi günü aynı yere gelince...
Yalova'da 2 bisikleti çalan hırsız ertesi günü aynı yere gelince...
Susuz ve engebeli araziler zeytin bahçelerine dönüşüyor
Susuz ve engebeli araziler zeytin bahçelerine dönüşüyor