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Togg T10X 2024 siparişleri için tarih verildi! Donanımı gelişti

Togg T10X 2024 siparişleri için tarih verildi! Donanımı gelişti

15-19 Ocak'ta, Nisan 2023'teki çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayanlara sipariş oluşturma önceliği verilecek ve 20 Ocak itibarıyla sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek

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Yeni siparişlerin 15 Ocak'ta alınacağı Togg T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcısını 2023 boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan TOGG, 2024 için sipariş takvimini duyurdu.

Buna göre, Togg'da bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

6-10 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyonlarını güncelleme imkanı sunulacak.

15-19 Ocak'ta ise Nisan 2023'te yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş oluşturma önceliği verilecek. 20 Ocak itibarıyla da sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak.

Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

Yeni üretim yılı değişiklikleri

Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen TOGG, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da bilgi paylaştı.

Buna göre, standart 18 inç jantlara sahip V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim altyapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor.

Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini, uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek.

Standart 19 inç jantlara sahip V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak, elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

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