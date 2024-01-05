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Öğretmen atama takvimi müjdesi! MEB duyurdu hangi branşlara yapılacak?

Öğretmen atama takvimi müjdesi! MEB duyurdu hangi branşlara yapılacak?

Öğretmen atama takvimi 2024 için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamalarına ilişkin kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve 2023 KPSS puanının altını çizmişti. Peki; MEB 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak; branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

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Öğretmen ataması için gözler gelecek resmi açıklamalarda. Bakan Tekin; “2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız” ifadelerine yer vermişti. Gelen açıklamanın ardından binlerce aday “MEB 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak; branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 Öğretmen atama takvimi son bilgiler.

Bakan Tekin Başkent Kulisi programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öğretmen ataması ne zaman?

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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