BIST 7.564
DOLAR 29,84
EURO 32,64
ALTIN 1.961,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 3 zanlı yakalandı!

Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 3 zanlı yakalandı!

Kırşehir'de bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığını belirledikleri bir ikamete Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Adresteki M.B, R.M. ve yabancı uyruklu kadın M.B. gözaltına aldı, şüphelilerin üzerinden çıkan 20 bin liraya el konulup ev mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu M.B. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de bir evde çok miktarda tarihi eser ele geçirildi
Mersin'de bir evde çok miktarda tarihi eser ele geçirildi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Muş'ta 75 köy yolu ulaşıma kapandı!
Muş'ta 75 köy yolu ulaşıma kapandı!
MOSSAD Başkanı Hakan Fidan'dan özür diledi
MOSSAD Başkanı Hakan Fidan'dan özür diledi
Yozgat'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 1 aday ve kopya düzeneği hazırlayan 3 kişi yakalandı
Yozgat'ta ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 1 aday ve kopya düzeneği hazırlayan 3 kişi yakalandı
Tavuk çiftliğine uyuşturucu operasyonu!
Tavuk çiftliğine uyuşturucu operasyonu!
Kamyonetin çıktığı kaldırım çöktü, aracın bir bölümü içine girdi
Kamyonetin çıktığı kaldırım çöktü, aracın bir bölümü içine girdi
Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına darbe!
Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına darbe!
Bingöl’de kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl’de kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı
Kırklareli'de 1 milyon 640 bin lira değerinde esrar ele geçirildi!
Kırklareli'de 1 milyon 640 bin lira değerinde esrar ele geçirildi!
En az yüzde 65 zam istiyorlar! Taksi ücretlerine zam talebi açılış fiyatı ne olacak?
En az yüzde 65 zam istiyorlar! Taksi ücretlerine zam talebi açılış fiyatı ne olacak?
Muğla’da 7 ayda seçmen sayısı 685 kişi azaldı!
Muğla’da 7 ayda seçmen sayısı 685 kişi azaldı!