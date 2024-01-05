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Bingöl’de kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl merkez ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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Bingöl merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yeni yılın ilk yağışının olduğu Bingöl’de, 173 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri İl Müdürlüğü, ulaşıma kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar nedeniyle merkezde 23, Adaklı 23, Genç 49, Karlıova 38, Kiğı 13, Solhan 13, Yayladere 6 ve Yedisu ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 173 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri İl Müdürlüğü 3 kar savurma, 20 greyder, 5 dozer, 10 kepçe, 14 loder, 4 kar küreme ve 110 personelle kapalı köy yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

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