Uzmanlar maske takma uyarısında bulundu

Havaların soğumasıyla birlikte gribal vakaların hastanelerde yoğunluk oluşturduğunu ifade eden uzmanlar, toplu alanlarda maske takmanın önemine dikkat çekti.

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Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da havaların soğumasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda artış yaşandı. Acil servis ve polikliniklerdeki hasta artışının ardından açıklama yapan uzmanlar salgınları en aza indirebilmek için toplu ve kapalı alanlarda maske kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Kış aylarına girerken özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğu salgınların alevlenebileceği ve bu nedenle de kapalı alanlarda maske, havalandırma, aşı gibi koruyucu önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, şu ana kadar grip virüsü (H1N1), Covid 19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen bir artışla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Son haftalarda özellikle hastane acillerinde olağan dışı yoğunluklar yaşandığı ve bu yoğunlukların sağlık çalışanlarını da etkilediğini belirten uzmanlar, özellikle toplu taşıma gibi kapalı ve dar alanlarda alınacak maske kullanımı, havalandırma, fiziksel mesafe gibi basit önlemlerle hasta olmanın önüne geçebileceğini vurgulayarak tüm vatandaşların duyarlı olması ve maske takmasını talep etti.