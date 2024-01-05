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Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor, meteoroloji uyardı

Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor, meteoroloji uyardı

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı zamanla çok bulutlu olacağı, bu gece saatlerinde bölge genelinin, yarın (Cuma) sabah saatlerinde ise Eskişehir ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olarak geçeceği, iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiselerinin görülmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise batı ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden genellikle orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.

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