Müziği duyunca kendini tutamadı, oynamaya başladı!

Bursa'da temizlik görevini yaparken bir yandan da horon oynayan temizlik işçisi, sosyal medyada viral oldu. Temizlik görevlisi Murat Altınışık, "Horon müziği çalınca kendimi tutamadım. İşimi çok severek yapıyorum dedi.

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Osmangazi Belediyesi ekipleri, 24 saat esasıyla ilçeyi temizliyor. Belediye görevlilerinden Murat Altınışık, Emek Mahallesi'nde çöp topladığı sırada kamyonun arkasındaki araçtan açılan horon ile birlikte oynamaya başladı. Bir süre horon oynayan temizlik işçisi Altınışık, horonun sesini açan sürücü tarafından görüntülendi.

Görüntüleri sosyal medyada viral olan Murat Altınışık, işini severek yaptığını belirterek, "Horon müziği çalıyordu, ben de kendimi tutamadım ve oynadım. İşimi çok severek yapıyorum" dedi.