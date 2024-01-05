Gaziantep'te 2 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yeri ile bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 117 adet kaçak cep telefonu ile 7 adet akıllı saat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir iş yeri ile Oğuzeli ilçesin bir araçta arama yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki aramalarda neticesinde 117 adet kaçak cep telefonu, 7 adet kaçak akıllı saat ve 20 adet şarj aleti ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.