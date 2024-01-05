BIST 7.570
DOLAR 29,84
EURO 32,65
ALTIN 1.959,11
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te 2 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te 2 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yeri ile bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 117 adet kaçak cep telefonu ile 7 adet akıllı saat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir iş yeri ile Oğuzeli ilçesin bir araçta arama yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki aramalarda neticesinde 117 adet kaçak cep telefonu, 7 adet kaçak akıllı saat ve 20 adet şarj aleti ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore yaklaşık 200 top mermisi ateşledi!
Kuzey Kore yaklaşık 200 top mermisi ateşledi!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Sivas'ta yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 3 yaralı
Sivas'ta yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu, 3 yaralı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında adı geçen dolandırıcılık çetesi lideri hakkında karar
Nihal ve Bahar Candan kardeşler soruşturmasında adı geçen dolandırıcılık çetesi lideri hakkında karar
Van Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Van Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Seçil Erzan'ın kırık telefonu ifşa oldu! İçindeki Mahmut Amca detayına bakın
Seçil Erzan'ın kırık telefonu ifşa oldu! İçindeki Mahmut Amca detayına bakın
Samsunspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak
Samsunspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak
Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi
Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi
Hatay'daki araç mezarlığında gözle görülür azalma
Hatay'daki araç mezarlığında gözle görülür azalma
Hatayspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak!
Hatayspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e kırmızı boyalı protesto
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e kırmızı boyalı protesto
Şampiyon voleybolcular kupalarını Başkan Kaplan’ın elinden aldı
Şampiyon voleybolcular kupalarını Başkan Kaplan’ın elinden aldı