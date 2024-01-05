BIST 7.563
DOLAR 29,84
EURO 32,66
ALTIN 1.959,80
HABER /  GÜNCEL

Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi

Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi

Sancaktepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Abone ol

Olay, saat 21.00'de İstanbul Sancaktepe ilçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, Lale Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 P 4282 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e kırmızı boyalı protesto
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e kırmızı boyalı protesto
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Şampiyon voleybolcular kupalarını Başkan Kaplan’ın elinden aldı
Şampiyon voleybolcular kupalarını Başkan Kaplan’ın elinden aldı
ABD'de iki metro treni çarpıştı!
ABD'de iki metro treni çarpıştı!
Kütahya’da bekçiler 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi
Kütahya’da bekçiler 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi
Adana güne yoğun sisle uyandı, sürücüler zor anlar yaşadı
Adana güne yoğun sisle uyandı, sürücüler zor anlar yaşadı
Kütahya'da kadınlar telkari sanatı öğreniyor
Kütahya'da kadınlar telkari sanatı öğreniyor
Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu kulisi: Dün gece Ankara'ya bir liste yolladı
Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu kulisi: Dün gece Ankara'ya bir liste yolladı
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı!
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı!
Pendik'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Pendik'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
Ankara'da 15 yaşındaki çocuk silahla vuruldu!
Ankara'da 15 yaşındaki çocuk silahla vuruldu!
İstanbul merkezli 7 ilde operasyon! 2 organize suç örgütü çökertildi
İstanbul merkezli 7 ilde operasyon! 2 organize suç örgütü çökertildi