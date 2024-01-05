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İstanbul'da korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu!

İstanbul'da korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu!

İSTANBUL Başakşehir’de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi. Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. 

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