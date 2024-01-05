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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 3 şüpheli tutuklandı!

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 3 şüpheli tutuklandı!

İzmir'de mağdurları iş yerlerine ortak olma vaadiyle kandırarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma suçları"na ilişkin belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Elebaşılığını İ.B'nin yaptığı öne sürülen suç örgütünün Menemen ve Foça ilçelerinde mağdurları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdüğü, tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalıştığı iddia edildi.

Adreslerdeki aramalarda bir tabanca, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen 10 zanlıdan 9'u yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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