BIST 7.563
DOLAR 29,84
EURO 32,66
ALTIN 1.959,80
HABER /  GÜNCEL

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var...

Kars'tan acı haberler geliyor... Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs, kaza yaptığı için duran başka bir otobüse arkadan çarptı. Kaza anı kameralara an be an yakalanırken, ölü ve yaralılar var. 

Abone ol

Son dakika bilgisine göre, Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs, kaza yaptığı için duran başka bir otobüse arkadan çarptı. Kaza anı kameralara an be an görüntülendi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsün önündeki araçlara çarpma anı kameralara yakalandı... İşte o anlar...

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı!
İstanbul'da patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bursa'da bir kuyumcu soyuldu! Kar maskeli 4 şüpheli aranıyor!
Bursa'da bir kuyumcu soyuldu! Kar maskeli 4 şüpheli aranıyor!
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'ya fark attı
Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'ya fark attı
ABD'de liseye silahlı saldırı! Yaralanan öğrencilerden biri hastanede öldü!
ABD'de liseye silahlı saldırı! Yaralanan öğrencilerden biri hastanede öldü!
Ahmet Hakan 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım' deyip yazdı: AK Parti'nin adayı Murat Kurum...
Ahmet Hakan 'Bu işlerden iyi çakanları yokladım' deyip yazdı: AK Parti'nin adayı Murat Kurum...
Seks kölesi ticareti yapan 'Madam' Ayvacık'ta kafeslendi! Kırmızı Bültenle aranıyordu
Seks kölesi ticareti yapan 'Madam' Ayvacık'ta kafeslendi! Kırmızı Bültenle aranıyordu
Fatih Portakal canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları
Fatih Portakal canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları
Sapığa bak sen! Sokağa çıktı çocuklar dahil 14 kişi elle taciz etti!
Sapığa bak sen! Sokağa çıktı çocuklar dahil 14 kişi elle taciz etti!
Van'ın iki ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Van'ın iki ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
CHP 'Muharrem İnce' için kararını verdi!
CHP 'Muharrem İnce' için kararını verdi!
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati belli oldu
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun saati belli oldu