Son dakika! Kars'ta yolcu otobüsü faciası! Ölü ve yaralılar var...

Kars'tan acı haberler geliyor... Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs, kaza yaptığı için duran başka bir otobüse arkadan çarptı. Kaza anı kameralara an be an yakalanırken, ölü ve yaralılar var.

Son dakika bilgisine göre, Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs, kaza yaptığı için duran başka bir otobüse arkadan çarptı. Kaza anı kameralara an be an görüntülendi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsün önündeki araçlara çarpma anı kameralara yakalandı... İşte o anlar...

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.