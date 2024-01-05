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İstanbul'da patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı!

İstanbul'da patlayan doğal gaz borusu yangına yol açtı!

İSTANBUL Pendik’te 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz borusunun patlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Ahmet Yesevi Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz borusunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yangın çıkan binada yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kutusundaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, doğal gaz ekipleri de binanın gaz akışını durdurdu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin emniyet ekipleri çalışma başlattı.

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