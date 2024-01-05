CHP 'Muharrem İnce' için kararını verdi!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Özgür Özel'le bir araya geldi. İnce'nin İzmir adaylığından, baba evi CHP'ye dönüşüne kadar pek çok iddia dolanırken dünkü görüşmenin planları değiştirdiği iddia edildi.

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Yerel seçime 3 aydan kısa bir süre kalırken kulisler ittifak ve adaylık iddiaları ile kaynadı. Geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile bir araya gelmesi ittifak görüşmesi olarak yorumlanırken, İnce'ye İzmir adaylığı için teklif götürüldüğü iddia edilmişti.

Görüşmenin detayı belli oldu

İnce dün de CHP lideri Özgür Özel'le bir araya geldi. Görüşmede ülkenin gündemi ve yerel seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

İnce aday olmayacak

OdaTV'nin haberine göre bu görüşmede İzmir, Bursa ve Yalova illeri için CHP'den aday olacağı iddia edilen Muharrem İnce için de karar verildi. İddiaya göre İnce, CHP'den herhangi bir il için aday olmayacak.

Öte yandan Muharrem İnce'nin CHP'ye geri dönebileceği de bu görüşmede masaya yatırılan konulardan.

"İzmir'i kaybederler"

Daha önce İzmir adaylığına ilişkin iddialara cevap veren İnce "İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Olmayan teklifin konusu olmaz. Böyle bir teklif yok ki, bunun üzerine konuşalım. Oradaki mesele şu. Ben İzmir konusunda CHP’yi uyardım. İzmir’i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir’i kaybederler. HDP’nin İzmir’e Sırrı Süreyya Önder’i aday göstereceği konuşuluyor. HDP’nin ya da HEDEP’in İzmir’de ciddi bir oyu var ve Sırrı Süreyya Önder bu ciddi oyu toparlar. İyi Parti’nin adayı Özlale de bir miktar oy alır. Bir bakarsın İzmir de gidivermiş. İzmir'de kimi göstersem alırım kafasından çıkmaları lazım. Bunu söyledim ben. CHP'nin yeni yönetiminin ayakları henüz yere basmıyor. Bunun için kendileri ile konuşup uyarmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel iddialara 'saygısızlık' demişti

Özgür Özel, daha önce de yaptığı açıklamada Muharrem İnce’nin 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterileceği iddialarına "Ben bir partinin genel başkanına başka bir partinin genel başkanının belediye başkanlığı teklif etmesini saygısızlık olarak görürüm. Muharrem Bey’in de böyle bir talebi olduğu düşünmüyorum. Bu tartışma ne maksatla yapıldı, bilmiyorum" cevabını vermişti.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ