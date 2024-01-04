Öcalan, Kandil'e 'teslim olun' talimatı verdi! "Eğer silah bırakmazsanız..."

Türkiye son günlerde bölücü terör örgütü PKK'ya inlerini dar ederken, Ankara'da istihbarat kulislerine bomba bir bilgi düştü. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgüte gönderdiği yakın zamanlı mesajda "Teslim olun" talimatı verdiği öğrenildi.

Abone ol

İmralı’da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan terör örgütüne bomba talimat. İnternethaber'in istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre Öcalan, Kandil’e gönderdiği son mesajında, örgüt üst düzey yöneticilerine yönelik MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonları hatırlatıp, "teslim olun" talimatı verdi.

PKK imkan ve motivasyondan uzaklaştı

Abdullah Öcalan, bölgesel gelişmeler paralelinde örgütün hedeflerinde sapma olduğunun altını çizdiği son mesajında, gelişmeler karşısında PKK'nın imkan ve motivasyonundan uzaklaştığını belirttiği iddia edildi.

Tepe yöneticilere ihtiyaç var!

Kandil’e ilettiği talimatında örgütün tepe noktasında bulunan isimlere ihtiyaç duyulacağının altını çizen Abdullah Öcalan, "silahlı faaliyetlerin devam etmesi halinde TSK ve MİT'in son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarla yaşanan kaybın daha da yükseleceği" uyarısı yaptı.

'Teslim olun' dedi! Açıklama yapacak...

PKK militanlarına “teslim olun” talimatı da verdiği iddia edilen Öcalan’ın, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çağrıyı kamuoyu ile paylaşmasının beklendiği kaydediliyor.