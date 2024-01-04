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CHP, Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

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CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay'ın kararı sonrası harekete geçti. CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararını dün görüşerek karara bağlamıştı. "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." diyen 3. Ceza Dairesi, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Karara CHP'den tepki geldi.

Tbmm'yi olağanüstü toplantıya çağırdılar

CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP milletvekili seçilen Can Atalay'a ilişkin kararı üzerine TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Özgür Özel'den açıklama

Konuya ilişkin konuşan Parti Meclisi Toplantısı sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Parti Meclisi'miz tamamen karşı karşıya olduğumuz yargı eliyle anayasayı askıya alma, anayasayı yok sayma ve anayasasızlaştırma üzerine bir sivil darbe girişimini gündemine almış durumda." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, "Dün Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar Hatay halkı tarafından milletvekili seçilmiş Can Atalay'ın, salıverilmemesine, dokunulmazlık hakkında yararlanmamasına bir karar ve kriz olarak görünmekle birlikte, bunu çok aşan bir noktaya gelmiş durumdadır." dedi.

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