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Polise saldıran alkollü sürücü tutuklandı!

Polise saldıran alkollü sürücü tutuklandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polise saldıran alkollü sürücü tutuklandı.

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Olay, dün saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana gelmişti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler 16 BAH 161 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü Soner D. (28), polis ekiplerinin alkolmetre uygulamasını reddetti. O sırada polis ekiplerine hakaret ve küfürler eden şahıs, ekiplere de saldırdı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, sonrasında alkol metre testini kabul etti. 2.01 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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