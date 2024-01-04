BIST 7.505
DOLAR 29,77
EURO 32,68
ALTIN 1.955,29
HABER /  DÜNYA

Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor! Son 24 saatte 125 Filistinli hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor! Son 24 saatte 125 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438’e yükseldi.

Abone ol

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 3 ay geride kaldı. Havadan, karadan ve denizden İsrail ordusu tarafından vurulan bölgede çoğu çocuk ve kadın binlerce sivil katledildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen İsrail saldırıları nedeniyle 125 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 318 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 22 bin 438’e, yaralı sayısının ise 57 bin 614’e yükseldiği duyuruldu.

İsrail saldırılarında 326 sağlık personelin öldüğü ve 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığı, 30 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğu ifade edildi.

Ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Avukat koca terör estirdi! Ev basıp eşini ve ailesini darp etti: 'Bunları sen istedin' deyip...
Foto Galeri Avukat koca terör estirdi! Ev basıp eşini ve ailesini darp etti: 'Bunları sen istedin' deyip... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yüksekova’da korkutan yangın büyük korkuya neden oldu
Yüksekova’da korkutan yangın büyük korkuya neden oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Ev sahibi olan milyonları ilgilendiriyor: Vergi için kira sınırı belli oldu
Ev sahibi olan milyonları ilgilendiriyor: Vergi için kira sınırı belli oldu
Evin 25 kilometre uzağında bulunan alzheimer hastası yaşlı adam korkuttu
Evin 25 kilometre uzağında bulunan alzheimer hastası yaşlı adam korkuttu
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili toplandı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili toplandı
Eskişehir’in rekabet gücünü artıracak çalışmalar başladı
Eskişehir’in rekabet gücünü artıracak çalışmalar başladı
Engelli voleybol takımına büyük destek
Engelli voleybol takımına büyük destek
Sokak hayvanları Darıca'da güvenli barınağa kavuştu
Sokak hayvanları Darıca'da güvenli barınağa kavuştu
Tayvan’a ihraç edilen meyve suyunda zararlı madde tespit edildi!
Tayvan’a ihraç edilen meyve suyunda zararlı madde tespit edildi!
Otobüste kavga ettikleri genci takip edip bıçakladılar!
Otobüste kavga ettikleri genci takip edip bıçakladılar!
Yurt odasında görülmemiş işkence! Kemerle dövüldü, yüzüne ütü tutuldu, vücudunu kestiler!
Yurt odasında görülmemiş işkence! Kemerle dövüldü, yüzüne ütü tutuldu, vücudunu kestiler!
Ankara bu iddiayla çalkalanıyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye randevu şoku
Ankara bu iddiayla çalkalanıyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye randevu şoku