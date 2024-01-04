Avukat koca terör estirdi! Ev basıp eşini ve ailesini darp etti: 'Bunları sen istedin' deyip...
İSTANBUL Pendik'te yaşayan genç avukat, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı evi basarak aile üyelerini darp etti. Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasındaki avukat M.H.K. yanına aldığı 3 arkadaşıyla birlikte, eşinin ailesiyle yaşadığı evi bastı. Genç avukat kapıyı açan eşi B.Ö.K.'yı ve eşinin ailesini darp etti.
Kavga seslerini duyan bina sakinleri tarafları ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen genç avukat, eşi ve ailesine tehditler savurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avukat eşi tarafından darp edilen B.Ö.K., yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Abimin evinin kapısının yumruklandığını öğrendik. Olayı duyunca abimin yaşadığı binaya gittik ve binaya girdiğimiz esnada üzerimize çullandılar. Hepimizi darp ettiler.
"Bunları sen istedin"
Eşim ellerimi ve kollarımı tutarak, 'bunları sen istedin' dedikten sonra annemi ve babamı darp ettirdi. Olay yerine sonradan gelen kardeşimi de aralarına alıp dövdüler.