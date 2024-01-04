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Yüksekova’da korkutan yangın büyük korkuya neden oldu

Yüksekova’da korkutan yangın büyük korkuya neden oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dibekli köyündeki bir evde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

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Edinilen bilgilere göre, yangın, saat 13.00 sıralarında ilçenin Dibekli köyünde meydana geldi. Bayram Çınar’a ait evde sobadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Evde maddi zarar meydana gelirken, Çınar ailesi ise söndürme çalışmaların katılan köy sakinlerine ve itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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