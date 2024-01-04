Eskişehir’in rekabet gücünü artıracak çalışmalar başladı

Eskişehir Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Model Fabrika, Eskişehir’deki sanayi kuruluşlarında kaynak ve enerji verimliliği gibi çok kritik alanlarda "Uygulamalı Yalın Üretim" eğitimlerine ve danışmanlık programlarına başladı.

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ESO Model Fabrika’nın Eskişehir’in yetkinlik ve dönüşüm merkezi olma noktasında önemli bir misyonu üstlendiğini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Öğren-Dönüş Danışmanlığı kapsamında ‘Uygulamalı Yalın Üretim’ pilot programına dâhil olan 4 firmamızla başladık. Katılımcılarımızın 4 ayrı dalga olarak, hata yapma özgürlüğü tanıdığımız Model Fabrika sahamızda öğrendiklerini kendi tesislerinde, fabrikalarında uygulamalarını hedefliyoruz. Diğer yandan eğitimlere dahil olan üniversiteli gençlerimize de geleceğin kavramları ile yeni üretim tekniklerini tanıtma fırsatı buluyoruz. Tüm üreticilerimizi ‘Öğren Dönüş’ programlarımıza katılarak verimli üretim ile rekabet güçlerini artırmaya davet ediyoruz” dedi.