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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel'e karşı tazminat davasını kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel'e karşı tazminat davasını kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımıza hakaret eden CHP lideri Özgür Özel’den, ana para ve faiziyle birlikte alınan 65 bin liralık manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.”

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