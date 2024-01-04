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AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Erdoğan duyurdu! Pazar günü açıklanacak

AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının pazar günü açıklanacağını duyurdu...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde parti yönetimiyle yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilerin "İstanbul adayını pazar günü açıklayacak mısınız?" sorusuna "İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız.'' yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı, Ankara adayının ve seçim beyannamesinin ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bizim yapacağımız açıklamalarda hem sürprizdir hem de partimizi yerel seçimde kazanma azmi olacak. Onu da Ankara'da açıklayacağız.

- Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Pazar günü yarıya yakın aday açıklanacak.

- İstanbul adayını pazar öğreneceksiniz. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun.

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