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Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao, 2 ay aradan sonra ilk kez sahada çalıştı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao da ilk kez sahada çalıştı. 9 Kasım'da Almanya'nın Münih kentinde ameliyat edilen Brezilyalı futbolcu, bireysel programı dahilinde saha antrenmanlarına başladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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