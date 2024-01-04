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Şanlıurfa'da sis ve yağış etkili oluyor

Şanlıurfa'da sis ve yağış etkili oluyor

Şanlıurfa'da yoğun sis ve yağmur etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, sürücüler araçlarının farlarını açarak ilerledi.

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Şanlıurfa’da dün yoğunlaşan sis, bugün yağışlı havayla birlikte etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, güne yağışlı ve sisli hava ile başladı. Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oluyor. Şanlıurfa - Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin karayolunda görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar düştüğü belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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