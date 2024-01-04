Diyarbakır'da uyuşturucu çetesine darbe!

Diyarbakır Lice ilçesinde yapılan operasyonlarda 154 kilo esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Yünlüce Mahallesi kırsalında yapılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda; satışa hazır hale getirilmiş 133 kilogram kubar esrar ve 21 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 154 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı belirtildi.