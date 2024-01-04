BIST 7.493
DOLAR 29,76
EURO 32,73
ALTIN 1.960,58
HABER /  MEDYA

Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu!

Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu!

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nce 'Şehitlere Saygı ve Büyük Gazze Yürüyüşleri'ne katılan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gazeteci Fatih Altaylı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Abone ol

Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Ahmet Taş; Fatih Altaylı'nın küfürlü hakaretlerde bulunduğunu söyleyerek; "Ülkemiz, 2 aya yakındır birçok sıkıntılar yaşıyor, yaşamaya da devam edeceğe benziyor. 7 Ekim günü başlayan Gazze ve Filistin'deki İsrail soykırımında bu güne kadar 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bu insanların 8 bini çocuk, 7 bin kadarı kadın, diğerleri genç erkekler, yaşlılar ve engellilerden oluşuyor. Ayrıca 60 binden fazla insan da yaralandı. Gazze'de sanki taş taş üstünde kalmadı. Biz buna yanarken yine Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde PKK'nın saldırıları sonucu geçen haftalarda 12 askerimiz şehit oldu. Milletimiz haklı olarak hem terörü lanetlemek hem Gazze'deki soykırıma 'hayır' demek için ülkemizin münferit yerlerinde mitingler düzenledi, gıyabi namazlar kıldı, ayrıca sabah namazlarında bir araya gelip dualar etti. Bu iyi niyetli, insanlardan yana, mazlumun yanında olan tavrımızı hazmedemeyen Gazeteci Fatih Altaylı; bu programlara katılan insanlarımıza küfürlü hakaretlerde bulundu. Bunun için bugün burada Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve bağlı derneklerin temsilcileri olarak Fatih Altaylı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Umuyorum bu suç duyurusu sonunda gerekli tahkikat başlar, hakkında dava açılır ve alması gereken ceza ne ise o ceza verilmiş olur" dedi.

Avukat Sena Özdemir ise Fatih Altaylı'nın yorumlarında hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme gibi suçların işlendiğini kaydederek; "Gazeteci Fatih Altaylı'nın bir youtube kanalında yapmış olduğu konuşma üzerine burada toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği üzere 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşanan olaylar had safhaya ulaşmış durumda. Bu duruma karşılık gerek tüm dünyadaki vicdan sahibi insanlar, gerekse ülkemizde de bu d uruma tepki göstermek isteyen vatandaşlarımız çeşitli tarihlerde yürüyüşlerle, toplantılarla, mitinglerle tepki koymaya çalıştılar. Bunlardan birisi olan Ankara mitingi yapılacakken 12 şehit haberini aldık. Bu şehit haberi üzerine Filistin'e destek mitingi genişletilerek 'Şehitlerimizi anma, terörü lanetleme ve Filistin'in yanında İsrail'e karşı' şeklinde düzenlenmiştir. Buna karşılık mitingin içeriği, mitingde yer alan sloganlar dikkate alınmadan sanki şehitler görmezden geliniyormuşçasına Fatih Altaylı'nın beyanlarıyla çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu yorumlarda hakaret, aşağılama, halkı kin ve nefrete yönlendirme şeklinde suçlar işlenmiştir. Bu yüzden bir araya geldik, suç duyurusunu hazırladık ve altına imzamızı attık" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grup, suç duyurusunu cumhuriyet savcılığına teslim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Başak Koleji öğretmenleri, gönüllerince eğlendi
Başak Koleji öğretmenleri, gönüllerince eğlendi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak
Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak
Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu
Emekliye verilecek zamla ilgili açıklama geldi Cem Küçük duyurdu
Balon balığı yiyen aile hastanelik olmuştu! Son durumları nasıl?
Balon balığı yiyen aile hastanelik olmuştu! Son durumları nasıl?
Balıkesir'de terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
Balıkesir'de terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!
Aydın Büyükşehir’den miniklere bale eğitimi
Aydın Büyükşehir’den miniklere bale eğitimi
Meslek lisesinden 30 milyon TL'yi aşan rekor ciro
Meslek lisesinden 30 milyon TL'yi aşan rekor ciro
Anayasa Mahkemesi üyesinden Yargıtay'a 'karınca' benzetmesi! 'Ez onu, ez onu’
Anayasa Mahkemesi üyesinden Yargıtay'a 'karınca' benzetmesi! 'Ez onu, ez onu’
Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı
Antalya'da devre mülk simsarları yakalandı
Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı
Tarihi fırında 9 yılda 133 bin askıda ekmek dağıtıldı
MSB'den 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
MSB'den 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama