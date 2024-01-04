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Aydın Büyükşehir’den miniklere bale eğitimi

Aydın Büyükşehir’den miniklere bale eğitimi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine destek olmak için başlattığı kurslarına hız kesmeden devam ediyor.

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Aydınlı çocukların sanatın rengarenk dünyasına ilk adımlarını atmalarının sağlandığı ve genç yeteneklerin keşfedildiği bale kursları yeni döneminde bir kez daha miniklerle buluştu.

Efeler ve Kuşadası ilçelerinde profesyonel bale eğitmenleri tarafından verilen derslerde çocuklar, bale sanatının temellerini öğrenerek hem eğleniyor hem de ifade yeteneklerini geliştiriyor.
Başkan Çerçioğlu tüm minikleri kurslara davet etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocuklarının dans etmeyi öğrenmesini ve bale sanatını keşfetmesini isteyen tüm ebeveynleri, çocuklarını Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarına kaydettirmeye davet etti. Çerçioğlu, “Aydınlı çocuklarımızı dans ve sanatla buluşturarak eğitimlerine, gelişimlerine katkı sunuyoruz. Kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.
5-12 yaş arasındaki çocuklarını bale eğitimine kaydettirmek isteyen ebeveynler, Efeler ilçesinde Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Yüksel Yalova Kültür Merkezi ile Kuşadası’nda Kuşadası Kültür Merkezi’nde kayıt başvurusu yaptırabiliyor.

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