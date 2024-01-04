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Anayasa Mahkemesi üyesinden Yargıtay'a 'karınca' benzetmesi! 'Ez onu, ez onu’

Anayasa Mahkemesi üyesinden Yargıtay'a 'karınca' benzetmesi! 'Ez onu, ez onu’

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki Can Atalay krizi derinleşerek devam ederken, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar'dan olay paylaşımlar geldi. Karınca ile fil masalını paylaşan Yaşar, "Karıncalar fili çok kıskanır" dedi. Atalay bir başka paylaşımında da Nurullah Genç'in "Kırıldı adaletin kılıcı; kalkan düştü" şiirinden alıntı yaptı.

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Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kriz derinleşiyor. Yargıtay’ın AYM’nin Can Atalay kararını bir kez daha uygulamamasının ardından Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’dan manidar bir paylaşım geldi. Yaşar, karıncalar ve fil arasında geçen bir masalı sosyal medya hesabından paylaştı:

Karıncalar fili çok kıskanır!

"Karıncalar fili çok kıskanır. 'O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz' derlermiş. Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar: Ez onu! Ez onu!"

Mahkumlar yargılıyor; hakimler mahkum!

Yargıtay'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri olan Kenan Yaşar, önceki gün de Nurullah Genç’in şu dizelerini paylaşmıştı: "Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı; kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor; hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü.

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