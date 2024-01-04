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Mersin'de orman muhafaza personeline silahlı eğitim verildi

Mersin'de orman muhafaza personeline silahlı eğitim verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde ormanların muhafazasında aktif görevli olan personele dağıtılan tabancalarla ilgili bakım, emniyet ve atış konularında eğitim verildi.

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Mersin Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Atış Poligonunda yapılan eğitime, Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ile diğer silahla teçhiz edilecek personel katıldı.

İki aşamalı gerçekleştirilen ve 73 personelin katıldığı eğitimlerde, teorik olarak tabancaların tanıtımı, özellikleri, yasal mevzuat, tabanca sökme ve takma uygulamaları ve temel atış teknikleri konularından bilgiler verildi.

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