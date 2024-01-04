Çiftçiler ekinlere zarar veren kambur böceği konusunda bilgilendirildi

Afyonkarahisar Kızılöğren Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri çiftçilere yönelik kambur böceği (zabrus) ile mücadele bilgilendirmesi yaptı.

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Ekipler tarafından Kızılören ilçesi ve köylerinde ekin kambur böceği (zabrus) ile ilgili olarak arazi kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca çiftçilere ekinlere zarar veren kambur böceği mücadelesi ile ilgili bilgiler verildi.

Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ilçede bulunan perakende yem satış ve depolama işletmelerine yönelik risk esaslı hijyen denetimi yaptı.