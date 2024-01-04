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Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, sağlık kontrolünden geçti.

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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Bülent Uygun'un sağlık kontrolleri, Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki teknik direktör Uygun, daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Uygun'un sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.

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