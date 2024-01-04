CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu! İsim isim listesini verdi! İşte İstanbul adayları...

CHP Parti Meclisi bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak ve bazı büyükşehir belediye başkan adayları ile İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. PM toplantısı öncesi gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin adaylarını isim isim açıkladı. İşte CHP'nin adayları...

Abone ol

CHP'de kritik gün... Daha önce İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa, Konya gibi büyükşehir adaylarını duyuran CHP, bugün yeni büyükşehir adaylarını ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Son kulis bilgilerini paylaşan İsmail Saymaz yeniden aday gösterilecek isimlerle, İstanbul'daki ilçe beledie başkan adaylarını isim isim açıkladı.

Hangi isimlerle yola devam edilecek?

İsmail Saymaz'ın sosyal medyadan duyurduğu bilgilere göre Antalya, Mersin, Adana, Aydın ve Artvin'de mevcut başkanlar yeniden aday gösterilecek. Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Antalya'da Muhittin Böcek, Artvin'de Demirhan Elçin yeniden aday gösterilecek.

İstanbul'da 8 ilçe adayı açıklanacak

Saymaz, "Bu başkanların yanı sıra İstanbul’da Beyoğlu, Üsküdar, Tuzla, Eyüpsultan, Güngören, Çatalca, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe başkan adayları ilan edilebilir. CHP’nin açıklayacağı İstanbul’daki muhtemel ilçe başkan adayları" deyip isim isim liste verdi.

İşte İstanbul'daki adaylar...

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Beyoğlu: İnan Güney

Sancaktepe: Alper Yeğin

Eyüp: Bülent Özmen

Çatalca: Erhan Güzel

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Tuzla: Eren Ali Bingöl

7 büyükşehirde adaylar açıklanmıştı

Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanmıştı. Bunlar, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü'ydü.