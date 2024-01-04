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TCMB: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu

TCMB: Enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Yıllık enflasyonda enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğu belirtildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı enflasyonla ilgili değerlendirmelerini yayımladı.

TCMB'nin değerlendirmesinde, enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığı belirtildi.

Yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğunu belirten TCMB, enerji grubunda akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüşün sınırlı olduğunu ifade etti.

Değerlendirmede, taze sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldiği belirtildi.

Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirildi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yavaşladığı öngörüldü. Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatlarını gerilediği ifade edildi.

Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldiğini belirten TCMB, enflasyonun ana eğilimi, bir önceki aya kıyasla görece yatay bir seyir izleyerek, Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha ılımlı bir görünüme işaret ettiğinin altını çizdi.

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