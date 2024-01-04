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Petrol bölgesel risklerle yükselişte

Petrol bölgesel risklerle yükselişte

Jeopolitik endişelerden dolayı petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Orta Doğu’daki saldırılar, İran’daki patlama ve Libya’daki arz kesintileri petrol fiyatlarının yukarı gitmesine neden oldu.

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Haftaya 75 dolardan başlayan Brent petrol jeopolitik endişelerden dolayı yukarı hareketini devam ettiriyor.

Libya’daki arz kesintiler, Orta Doğu’daki durum ve Kızıldeniz’deki saldırılardan ötürü petrol fiyatlarında yukarı ivmelenme sürüyor.

Brent petrol 2023 yılının Eylül ayında 90 dolara ulaşarak gördüğü tepe notasına doğru harekete geçti. Brent petrol hafta başından bu yana yüzde yükselişle 79 dolara ulaştı.
Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73 dolardan alıcı buluyor.

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