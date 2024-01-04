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ABD’de silahlı saldırı sonucu imam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD’de silahlı saldırı sonucu imam hayatını kaybetti

ABD’nin New Jersey eyaletinde Masjid Muhammad-Newark Camii dışında imam Hasan Şerif silahlı saldırıya uğradı.

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ABD’nin New Jersey eyaletinde dün yerel saatle 06.00 sıralarında Masjid Muhammad-Newark Camii dışında imam Hasan Şerif silahlı saldırıya uğramıştı.

Şerif’in son durumuna ilişkin yetkililer tarafından yapılan açıklamada, imam Hasan Şerif’in vücudunda çok sayıda kurşun yarası ile hastaneye getirildiği belirtilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Şu ana kadar toplanan deliller, saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olduğunu göstermiyor” dedi.

Vurulma olayıyla ilgili bilgi veren herkese 25 bin dolar ödül verileceğini belirten Platkin, “Küresel olarak ve eyaletimiz genelinde yaşayan pek çok topluma, özellikle de Müslüman toplumuna yönelik önyargıların artmasıyla, New Jersey’de cinayet haberinin ardından şu anda korku ve endişe hisseden pek çok kişi olduğunu biliyorum” dedi.

ABD
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