Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan Ümit Özdağ'a ağır sözler! 'Vatan haini, kansız, ahmak, kafası çalışmayan...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarlarından Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ağır suçlamalar geldi. “Ümit Özdağ denilen o kansız" diyen Aydın Ünal, "Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekiyor" dedi. Ümit Özdağ, dava açacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarlarından olan Aydın Ünal'dan Ümit Özdağ hakkında canlı yayında gündem yaratacak sözler sarf etti. Ünal, tvnet ekranlarında katıldığı bir canlı yayında “Ümit Özdağ denilen o kansız. İsterse dava açsın gider o mahkemede de sonuna kadar savunurum. Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekiyor” dedi. Aydın Ünal’ın bu tepkisine ise Ümit Özdağ’dan yanıt gecikmedi. Özdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Hiç şüphesi olmasın. Kendisini mahkemeye vereceğim” dedi.

'Gitsin beni mahkemeye versin' deyip...

Aydın Ünal, tvnet canlı yayınında Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’ı hedef alarak şu sözleri kullandı:

- Benim bir kaygım var bunu dile getirmek zorundayım. Özellikle Ümit Özdağ denilen o kansız. İsterse dava açsın gider o mahkemede de sonuna kadar savunurum. Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekiyor.

Özdağ, Türkiye'yi ayrıştırıyor

- Bütün yaptıklarıyla Türkiye’ye zarar vermektedir. Türkiye’nin bağımsızlığına, istiklaline, toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Türkiye’yi ayrıştırmaktadır. Onun için inşallah dava eder de mahkemeye gider bunu mahkemede de anlatırım.

Tahrik ettiği kitle büyük tehlike

- Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanet içindedir. Fakat onun tahrik ettiği, provoke ettiği kışkırttığı kitlelerin ben Türkiye için ciddi bir sıkıntıya dönüşmekte olduğunu görüyorum.

Bunlar ahmak, kafası çalışmayan kitle

- Bunlar zaten kafası çalışmayan ahmak çok yüzeysel düşünen bir kitle… Bunu biliyoruz hani ayak takımı dediğimiz bir kitle yaptıklarının bir sonraki adımını düşünecek bir analiz yeteneği bir düşünme yeteneği yok.

Çok ciddi kaygılarım var, yargılanmalılar

- İşte yumruk attı diye bir barbarı bir tane magandayı günlerdir savunuyorlar bu çok tehlikeli bir noktaya gidebilir. Bu anlamda da Türkiye’nin bütün kurumları ile özellikle yargısı ile biraz daha dikkatli ve hassas olması gerekiyor. Bu meseleyi takip etmesi gerekiyor.

'Şartların oluşmasını bekledik' itirafı gibi!

- Biz yakın tarihimizde çok büyük acılar tatsızlıklar yaşadık. 12 Eylül öncesini hatırlıyorum ben yani orada nasıl dışarıdan insanların eline silah verildiğini birbirlerine düşman yapıldığını, askerin, polisin, yargının nasıl kenara çekilip seyrettiğini Kenan Evren’in sonradan pişkin şekilde ‘şartların oluşmasını bekledik’ diyerek itirafta bulunduğunu biliyoruz.

Ben bundan çok korkuyorum

- Ben Türkiye’nin böyle bir noktaya taşınmasından korkuyorum. Onun için de bunu defalarca söyledim öyle de bir beklenti içindeyim. Ümit Özdağ ve onun örgütü mutlaka ve mutlaka yargının önüne çıkmalıdır. Yoksa çok tatsız yerlere gidebilir mesele çok ciddi kaygım var. İleride büyüyebilecek ve canımızı yakacak bir mesele olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.