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Oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu!

Oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu!

Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulunmasıyla ilgili gözaltına şüpheli tutuklandı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda şüphe üzerine bir taksiyi durdurup aradı.

Ekipler, takside Suriye uyruklu yolcu Mahmut E'ye ait eşyaları da inceledi.

Polis, Mahmut E'ye ait eşyalar arasındaki oyuncak ayının içerisine gizlenmiş pakette 1825 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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