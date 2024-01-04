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Erzincan güne sisle uyandı, sürücüler zor anlar yaşadı

Erzincan güne sisle uyandı, sürücüler zor anlar yaşadı

Kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisiyle Erzincan kent merkezi yoğun sise teslim oldu. Adeta şehir sisten kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yoğun sis hava ulaşımını da aksattı.

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Erzincan güne sisle uyandı. Kentte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte oluşan sisten adeta göz gözü görmedi. Yoğun sis karayolu ve havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul - Erzincan seferini yapan uçaklar havalimanına rötarlı iniş yapabildi.

Şehri adeta esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. Siste kaybolan Erzincan’da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar soğuk hava ve sisin hayatı olumsuz yönde etkilemesine rağmen oluşturduğu görselinde güzel olduğunu kaydetti.

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