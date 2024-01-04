Pompadan zam akıyor! Benzin ve motorine ÖTV zammı geldi! Bu gece yarısı ise motorine indirim var

Dün itibariyle 2023 enflasyonunun belli olmasının ardından akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 arttı. Bu da benzinin litresinde ÖTV'yi 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinin litresinde de ÖTV'yi 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıkardı. Araç sahiplerini bir nebze sevindirecek haber geldi. Bu gece yarısından itibaren motorine indirim geliyor. İşte zamlı benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bir de buna ÖTV zamları eklendi. ÖTV zammıyla birlikte benzin ve motorin fiyatları 2 liranın üzerinde zamlanırken, bu gece yarısı motorine indirim var.

ÖTV zammı sonrası akaryakıt fiyatları

2023 enflasyonunun belli olmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı. Buna göre ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı.

Zamlı benzin ve motorin fiyatları

Ankara’da benzin 37.47 liraya, motorin 39.65 liraya çıktı. İstanbul’da benzin 36.79 lira, motorin ise 39.36 lira oldu. İzmir’de benzin 37.65, motorin 40.27 lira oldu.

Zamlı depolar kaç liraya dolacak?

İstanbul’da benzinli 50 litrelik hacme sahip bir otomobilin deposu 1.839 liraya, Ankara’da 1.873 liraya, İzmir’de 1.882 liraya dolabilecek.

İstanbul’da motorin kullanılan bir otomobilin deposunu doldurmak için ise 1.968 lira, Ankara’da 1.982 liraya, İzmir’de ise 2 bin 13 liraya doldurulabilecek.

Zammın ardından indirim geliyor!

Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir indirim gündemde değil.