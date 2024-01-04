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Kız öğrenciler saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları izledi!

İzmir’in Bornova ilçesinde kız öğrenciler henüz bilinmeyen sebepten saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları ise o kavgayı izledi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir okulun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Gerginliğin artmasıyla kızlar, saç saça baş başa birbirine girdi. Tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavgayı kızların arkadaşları ise izledi.

Yaşanan anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı.

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