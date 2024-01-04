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Eve yapılan baskında 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

Eve yapılan baskında 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

Düzce’de polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 460 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

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Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Körpeşler Mahallesi'nde bir eve Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile baskın yapıldı. İkamette 10 ayrı suç kaydı bulunan M.K. ile birlikte 3 parça halinde 460 gram Sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve aynı çapta 9 adet fişek ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli M.K. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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