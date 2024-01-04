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Kartal'da virajı alamayan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Kartal'da virajı alamayan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Kartal'da sahil yolunda seyretmekte olan otomobil virajı alamayınca kontrolden çıkarak bariyere çarptı, ardından takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Olay saat 21.30 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy yönünde seyretmekte olan 34 BED 436 plakalı otomobil yoldaki virajı alamayınca bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

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