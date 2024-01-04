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‘Yaşasın gıcıklık’ dedi paylaştı! Meral Akşener'in çıkışı olay oldu

‘Yaşasın gıcıklık’ dedi paylaştı! Meral Akşener'in çıkışı olay oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 78 gün tutukluluk sonrası tahliye edilen AjansMuhbir editörü Serkan Kafkas'ın ‘Milliyetçi paylaşımlar yapmaya devam edeceğim’ mesajını paylaşıp not düştü: ‘Yaşasın gıcıklık...’

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları suçlamasıyla 10'u tutuklu, 30 kişinin yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verdi.

Sosyal medyadaki AjansMuhbir hesabının editörü gazeteci Serkan Kafkas mahkemede "Buradan çıktığım zaman da milliyetçi paylaşımlar yapmaya devam edeceğim" dedi. Kafkas tahliye edildikten sonra şahsi sosyal medya hesabından da "İlgili makama; 'Milliyetçi paylaşımlar' yapmaya devam edeceğim." mesajını paylaştı.

Kafkas'ın mesajını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Yaşasın gıcıklık" paylaşımı yaptı.

Akşener'in paylaşımına bazı kullanıcılar "Sahte hesap sandım" yorumu yaptı.

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