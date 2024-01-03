Zorlu bir yerel seçimin beklediği CHP'de, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak?" sorusu hâlâ yanıt bulmadı. Parti kaynakları yaşananları, "Özel ile İmamoğlu arasında aday belirleme krizi yaşanıyor" şeklinde değerlendiriyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) şu ana kadar 7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde belediye başkan adayları açıklandı. Ancak ana muhalefet partisinde İzmir adayı belirsizliği halen devam ediyor.

İzmir için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden 40 kişilik bir heyet oluşturuldu. Heyet, bir hafta boyunca şehrin nabzını tuttu. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Şehir merkezinde ve ilçelerde anketlerle kamuoyu yoklaması yapıldı.

Heyetin rapor haline getirdiği çalışmaların Parti Meclisi toplantısında ele alınması bekleniyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ocak ayı sonuna bırakılacağı konuşuluyor.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA BİR ÇATIŞMA DURUMU YAŞANABİLİR"

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İzmir için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da devrede.

İddialara göre İmamoğlu, adayın belirlenmesinde söz sahibi olmak istiyor. Bu durum ise "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki isimler farklı olabilir, bir çatışma durumu yaşanabilir" yorumlarına sebep oluyor.

ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ FİKİR AYRILIĞI MI, GÜÇ ÇATIŞMASI MI?

Parti kulislerinde sıkıntının sadece İzmir ile sınırlı olmadığı da öne sürülüyor. CHP'li kaynaklara göre; Özel ve İmamoğlu arasındaki anlaşmazlıklar hemen hemen bütün illerde yaşanıyor.

23 büyükşehirde adayların henüz belirlenemeyişinin sebebi olarak da Genel Merkez ve İstanbul arasındaki görüş ayrılıkları gösteriliyor.

KAYNAK: TRT HABER