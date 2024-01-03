ABD ve Avrupa'dan İsrail'e peş peşe tepkiler!

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri zorla yerinden ederek topraklarından göndermek için bazı ülkelerle gizli görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlere, başta BM olmak üzere dünyadan tepkiler yağıyor.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri zorla yerinden ederek topraklarından göndermek için bazı ülkelerle gizli görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlere, başta BM olmak üzere dünyadan tepkiler yağıyor.

BM: "Gazze nufusunun yerinden edilmesi soykırımdır"

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri zorla yerinden ederek topraklarından göndermek için bazı ülkelerle gizli görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlerin ardından BM Barınma Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Rajagopal, “Gazze nüfusunun zorla gönderilmesi, özellikle de çok sayıda çocuk olduğu düşünüldüğünde bu bir soykırım eylemidir. Gazze nüfusunun zorla nakledilmesi, özellikle de çok sayıda çocuk olduğu düşünüldüğünde, bir soykırım eylemidir. Kongolu veya diğer devlet yetkilileri, herhangi bir nüfus transferini kabul etmeleri halinde soykırıma yardım ve yataklıktan suçlu olacaklardır” dedi.

Abd bile tepki gösterdi: "Kışkıtıcı ve sorumsuzca"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich düşüncelerini "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde niteleyerek ABD’nin Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan açıklamaları reddettiğini belirtti.

Bu tür söylemlerin İsrail hükümetinin politikalarını yansıtmadığının Başbakan Binyamin Netanyahu dahil İsrailli yetkililer tarafından kendilerine defalarca söylendiği bilgisini paylaşan Miller, bu tür açıklamaların derhal durması gerektiğini kaydetti.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından ABD'nin açıklamasına tepki gösterdi. Ben-Gvir yaptığı açıklamada, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD, bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail devleti için en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fransa, "Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri" çağrısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin, Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar verme yetkisi olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölgeden göç etmelerini, Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını ve buranın işgal edilmesini isteyen İsrailli Bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarını kınadığı ifade edildi.

"İsrail'i sorumsuz ve gerilimi körükleyen bu tür provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, halkı zorla yerinden etmenin, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin ve Gazzelilerin geleceğinin, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşayacak "birleşmiş bir Filistin devletinde" yattığı değerlendirmesine yer verildi.

Bir tepki de Almanya'dan geldi: "Mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bu tür açıklamaların sorunun çözümüne yararı olmadığını dile getiren Fischer, "İki bakan (Smotrich ve Ben-Gvir) tarafından yapılan açıklamaları mümkün olan en şiddetli şekilde reddediyoruz." dedi.

Fischer, Tokyo'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda buna ilişkin tutumun çok net bir şekilde ortaya konulduğunu belirterek "Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması ve Gazze Şeridi'nin topraklarının küçültülmesi de söz konusu olmamalıdır." diye konuştu.

Neler yaşanmıştı?

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak bu ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.