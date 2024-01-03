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5 Süper Lig hakemi alt klasmana düşürüldü

5 Süper Lig hakemi alt klasmana düşürüldü

Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan bir alt klasmana düşürüldü.

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MHK, 2023-2024 Futbol Sezonu Devre Arası Klasman Hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle: Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu (Ankara), Burak Pakkan (Ankara), Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker (Antalya), Murat Erdoğan (Antalya), Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler (Bursa), Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Doman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy (İstanbul), Çağdaş Altay (İstanbul), Mehmet Türkmen (İstanbul), Mert Güzenge (İstanbul), Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul), Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tonusluoğlu (İzmir), Emre Kargın (İzmir), Halil Umut Meler (İzmir), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).

Öte yandan Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan bir alt klasmana düşürüldü.

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