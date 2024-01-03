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Gurbetçi Meryem Nine’den jandarmaya sıcak hediye!

Gurbetçi Meryem Nine’den jandarmaya sıcak hediye!

Almanya’da yaşayan Nevşehirli 79 yaşındaki Meryem Nine’nin gönderdiği kışlık yün çorap ve atkılar, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Üs Bölgesinde nöbet tutan askerlere dağıtıldı.

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Aslen Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Karahasan köyünden olup şu an Almanya’nın Hannover bölgesinde yaşayan 79 yaşındaki Meryem Nine, kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari’de karla kaplı dağlarda vatanı koruyan İl Jandarma Komutanlığındaki kahraman jandarmalara kendi elleri ile ördüğü el emeği göz nuru 21 çift yün çorap ve 11 adet yün atkıyı göndererek, jandarmaların içini ısıtıp mutlu etti.

Meryem Nine’nin gönderdiği çorap ve atkılar, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Üs Bölgesinde nöbet tutan jandarmalara dağıtıldı.

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