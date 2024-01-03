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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener arasında 1 buçuk saatlik görüşme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener arasında 1 buçuk saatlik görüşme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı.

Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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